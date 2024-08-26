Война — день 915: россияне давят под Покровском, пока ВСУ продвигаются в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска вот уже 915 дней продолжают сдерживать российский натиск. Активные боевые действия на фронте не стихают, а за предыдущие сутки Генштаб насчитал 136 боевых столкновений, из которых 41 на Покровском направлении. В этом районе оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и не сбавляют обороты даже несмотря на то, что ВСУ успешно продвигаются на Курском направлении. Вместе с тем в российской глубинке вероятно вскоре станет больше взрывов, поскольку Украина успешно завершила испытания новых дальнобойных реактивных дронов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина уничтожила последний мост через реку Сейм в Курской области.

О новостях и событиях 23 августа мы рассказывали здесь: Война — день 912: Украина наступает на Харьковщине и готовится к возможной масштабной атаке РФ

О том, что происходило 24 августа, читайте в трансляции: Война — день 913: Украина празднует третий "военный" День Независимости, а россияне приближаются к Покровску

С ситуацией в Украине за 25 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 914: ВСУ продвигаются в Курской области, а в России пылают склады и нефтебазы