РФ устроила массированный обстрел Украины: где слышно взрывы, что известно по состоянию на данный момент (обновляется)

После взрывов у украинцев начало исчезать электричество

В понедельник, 26 августа, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана не только с вылетом МиГ-31, но и с тем, что в воздушном пространстве РФ зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в официальном Telegram-канале. Военные пообещали дополнительное информирование в случае пусков крылатых ракет.

10:04 — Погиб гражданский мужчина в Запорожской области. Враг нанес удар рядом с частным домом, — глава ОВА Иван Федоров.

10:00 — КМВА разворачивает Пункты Несокрушимости по Киеву.

09:52 — Перехват крылатой ракеты на границе Закарпатской и Львовской областей, — ОВА.

09:49 — из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание, — мэр Андрей Садовый.

09:40 — Во Львовской области атакованы энергетические объекты. Во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

09:30 — один погибший на Днепропетровщине, 69-летний мужчина. Таковы предварительные данные ОВА, информацию уточняют.

09:26 — Поезда и электропоезда УЗ после массированного за это лето обстрела только отклонились от графика, но не отменены. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки, энергетики уже работают на местах. City Express в Киеве и Днепре – по графику.

"В связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточений по разным регионам. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение", — говорится в сообщении УЗ.

09:20 — во Львове, Хмельницком, Житомире пропало электричество.

09:19 — Взрывы в Ивано-Франковской области.

09:18 – взрывы в Луцке привели к гибели одного человека. Поврежден объект инфраструктуры, — мэр Игорь Полищук. Также поврежден многоквартирный дом.

09:15 — в Ровно раздались взрывы, местные жители сообщают об отсутствии электричества. Также виден дым:

Дым в Ровно

09:06 – отключение света и воды фиксируют в ряде районов столицы. Мэр Киева Кличко сообщает, что это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

"Киевводоканал" сообщает об отсутствующем водоснабжении в 4 районах столицы: Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском.

09:04 — в Киеве снова гремит серия взрывов.

08:59 — взрывы в Броварах.

08:55 — взрывы в Ровном и в Житомирской области. А также сообщают о взрывах в Луцке.

08:51 — в некоторых микрорайонах Броваров временно отсутствует электроснабжение. Причины выясняются. Пишет мэр города Игорь Сапожко.

08:51 — взрывы в Тернопольской области.

08:50 — взрывы во Львовской области.

08:48 — в Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом, сообщил городской голова Полищук. Данные о травмированных уточняются.

08:46 — Сообщают о работе ПВО в Винницкой области.

08:44 — взрывы в Одессе и Запорожье.

08:41 — взрывы в Виннице.

08:39 — сообщают о ракетах в Закарпатье.

08:36 — взрывы в Одессе. Сообщает корреспондент "Телеграфа". После взрывов в Одессе начались перебои со светом.

08:33 — серия мощных взрывов в Киевской области. В Киеве начались перебои со светом и водой после взрывов, пишут местные паблики.

08:28 — в Луцке работает ПВО.

08:26 — взрывы в Киевской области. Сообщает корреспондент "Телеграфа". Вероятно работает ПВО.

08:25 — взрывы в Кременчуге Полтавской области.

08:21 — взрывы в Хмельницком и Виннице.

08:19 — повторные взрывы в Днепре.

08:18 — взрывы в Запорожье. Пишут мониторинговые каналы.

08:16 — взрывы в Днепре. Сообщает корреспондент "Телеграфа".

08:15 — в Хмельницком слышны взрывы. Пишут местные каналы.

08:13 — в Киевской области работает ПВО. Пишут публики Киевщины.

08:08 — в Днепропетровской области работает ПВО. Якобы есть сбитие, пишут местные паблики.

08:05 — взрывы в Харькове. Пишет 24 Канал. Харьковщина под баллистическим обстрелом, пишут мониторы.

08:01 — взрывы в Кременчуге и Кривом Роге.

07:58 — в ВС Украины сообщили, что летит ракета на Днепр.

07:56 — В Кропивницком слышны взрывы. Пишет 24 Канал.

7:52 — пишут о взрывах в Винницкой области. Предварительно работа ПВО по дронам

07:50 — сообщают о полете ракеты в Полтавской области.

07:48 — две ракеты на Черниговщине. Пишут в ВС Украины.

07:47 — Вхождение крылатых ракет (далее КР) в воздушное пространство Украины.

"3х группы КР "Калибр": Николаевская область. Вектор: Вознесенский район. 2х группы КР Х-101 через Сумскую область. Курс Западный", — сообщают мониторы.

07:42 — Сообщают о вылете 6х Ту-22М3. Угроза запуска ракет Х-22.

07:40 — Враг попал по промышленному объекту в Полтавской области. Травмированы пять человек.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях к отбою", — говорится в сообщении начальника Полтавской ОВФилипа Пронина.

07:40 — Ракета из Херсона в северо-западном направлении. Сообщили в ВС Украины.

07:36 — сообщат о БПЛА в Черниговской области.

07:34 — по данным паблика "Николаевский Ванёк", вероятно совершены пуски бортами Ту-95мс.

4 борта ТУ-95мс пускали из района Каспия.

7 бортов ТУ-95мс пускали из Волгоградской области.

"Ожидаем ракеты в течение следующих 30 минут, если пуски действительно были. Также, было сообщение полчаса назад о пусках Калибров, к счастью сейчас не подтверждается. Но пуски все еще могут быть, до 08:00 ждем крылатых ракет морского базирования в нашем воздушном пространстве. Пожалуйста, реагируйте на тревоги и предупреждения", — говорится в сообщении.

07:24 — мониторинговые каналы сообщают о возможных пусках ракет "Калибр". Залп не уточняется.

07:08 — Предварительно, бомбардировщики ту-95мс совершили пусковой маневр.

07:07 — По состоянию на эту минуту БПЛА фиксируют :

Сумская/Черниговская : 4х БпЛА — Конотопский/Нежинский районы. Курс Западный.

: 4х БпЛА — Конотопский/Нежинский районы. Курс Западный. Житомирская : 2х БпЛА мимо Коростень. Курс Западный.

: 2х БпЛА мимо Коростень. Курс Западный. Николаевская : 8х БпЛА транзитом. Курс Северо-Западный.

: 8х БпЛА транзитом. Курс Северо-Западный. Киевская: 2х БпЛА к западу от Киева. Курс Южный.

2х БпЛА к западу от Киева. Курс Южный. Харьковская /Полтавская: 6х БпЛА Шахид/Гербера в Полтавском/Богодуховском районах.

/Полтавская: 6х БпЛА Шахид/Гербера в Полтавском/Богодуховском районах. Черкасская : 1х БпЛА мимо Черкасс.

07:06 – Воздушная тревога все еще продолжается.

6:52 — "шахед" подлетает в Ирпень и в направлении Обухов. Пишут мониторинговые каналы.

6:49 — корреспондент "Телеграфа" сообщает о взрывах в Сумской области. Предварительно работает ПВО.

6:49 – также сообщают о взрывах в Киевской области. Вероятно сейчас работает ПВО.

6:45 — По сообщениям мониторинговых каналов зафиксировано БПЛА:

Ровенщина→Волынь.

Житомирщина→Винничина.

Одесщина→Винничина.

Киевщина→Житомирщина.

Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев.

Черкасская область → Киевская область.

Полтавщина→Черкасщина.

Сумщина→Черниговщина.

Сумщина→Полтавщина.

Харьковщина→Полтавщина.

Днепропетровщ→Кировоградщина.

Николаевщина→Кировоградщина.

Херсонщина→Николаевщина.

Море→Херсонщина.

6:12 — по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В воздухе РФ фиксируют взлет Миг-31к

6:00 — в Киевской области прогремели мощные взрывы.

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