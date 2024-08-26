МиГ, десяток бомбардировщиков и не только: в Украине есть угроза массированного обстрела (обновляется)

Кроме ракетной угрозы существует также и возможность атаки "шахедов"

Утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины по воздушной тревоге. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара, о подготовке которого сообщали накануне Дня Независимости. В воздушном пространстве РФ зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в официальном Telegram-канале. Военные пообещали дополнительное информирование в случае пусков крылатых ракет.

06:14 — "Николаевский Ванёк" пишет, что 4 носителя ракет находится в море: возможен залп до 24 Калибров.

06:12 — мониторинговые каналы сообщают о взлете истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Саваслейка".

"Есть угроза пуска ракет Х-47 "Кинжал", — говорится в сообщении.

06:04 — в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк" сообщили, что в воздухе 11 бортов ТУ-95мс, пуски ракет пока не фиксировали

"В море 3 ракетоносителя. В воздухе около 55 "шахедов", — говорится в сообщении.

06:00 — в Киеве и области слышны мощные взрывы. Сообщат столичные телеграммы-каналы.

"В воздушном пространстве России зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС!" — отметили представители службы, подчеркнув важность прислушиваться к предупреждениям — сигналам воздушной тревоги.

Отметим, что по состоянию на 5.46 Киевская и ряд других областей уже были "красными". Однако существует не только ракетная угроза: еще с ночи подразделения ПВО по всей Украине охотятся на "шахедов". Также ряд ударных беспилотников был замечен в Черном море, сообщали другие мониторинговые каналы.

Тревога в Украине по состоянию на 5:46 28 августа 2024

Следует добавить, что также в морской акватории зафиксировали активность вражеских ракетоносителей. По данным Telegram-ресурса "Николаевский Ванек", среди них по меньшей мере одна — подлодка.

Телеграф продолжает мониторить ситуацию и будет сообщать о возможных дополнительных угрозах. Не игнорируйте сигналы воздушных тревог и находитесь в безопасных местах!

Напомним, что одна из предыдущих массированных ракетных атак России произошла две недели назад, 11 августа. Взрывы слышали в разных областях Украины, к сожалению, известно о погибшем ребенке.

Среди прочего враг применял для удара корейские ракеты KN-23.