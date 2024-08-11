Массированная ночная атака: РФ запустила по Украине северокорейские ракеты KN-23, чем они опасны

Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу

В ночь на 11 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед" и баллистическими ракетами. Однако Силы обороны сбили 53 из 57 вражеских дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он подчеркнул, что враг атаковал Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

По словам командующего, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбиты 53 вражеских БпЛА. Вражеские БПЛА были сбиты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

"Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хоть и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных. Спасибо всем защитникам неба за профессиональную боевую работу! Вместе – к победе", — отметил Олещук.

Что известно о ракетах KN-23

Северокорейские ракеты KN-23, еще известные под названием "Кимскандеры", что является игрой слов от "Искандеры Кима". Это баллистическая ракета малой дальности. Она имеет длину 7,5 м, диаметр 0,95 м и вес от 3415 кг.

При запуске она летит по квазибалистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 км. Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

KN-23 внешне очень похожа на российский "Искандер-М". Поэтому эксперты предполагают, что КНДР разрабатывала ее с привлечением инженеров и технологий из РФ.

KN-23, получаемые Россией, имеют фугасную боевую часть с мощностью до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте и с дальностью полета до 650 километров. В Офисе генпрокурора в мае говорили, что украинским специалистам удалось исследовать обломки 21 из 50 "Кимскандеров", выпущенных по Украине. При этом предварительно установлено, что около половины ракет этого типа после запуска потеряли траекторию полета и, скорее всего, взорвалась в воздухе.

Напомним, в результате ночной атаки по Украине 11 августа в Киевской области погиб 35-летний мужчина со своим 4-летним сыном. Их тела обнаружили под завалами одного из поврежденных от обстрела домов.