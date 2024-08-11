Погиб ребенок с отцом: как выглядит Киевщина после российского ночного обстрела (фото)

Мальчику было 4 года

В результате ночной атаки по Украине 11 августа в Киевской области погиб 35-летний мужчина со своим 4-летним сыном. Их тела нашли под завалами одного из поврежденных от обстрела домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Отмечается, что по состоянию на 08.00 правоохранители задокументировали повреждения восьми домов и четырех транспортных средств.

"В одном из районов Киевщины из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ночной атаки госпитализировали. Всем им предоставляется необходимая помощь.

В пресс-службе подчеркнули, что полицейские продолжают фиксировать последствия атаки и документировать военные преступления русской армии против мирного населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты совершили ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Удар был нанесен по супермаркету. В результате погибли 14 человек и еще несколько десятков человек оказались в числе пострадавших.