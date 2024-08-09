Оккупанты нанесли удар по супермаркету в Константиновке: есть погибшие (видео)

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии

В пятницу, 9 августа, оккупанты в очередной раз нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Пострадал объект социальной инфраструктуры — супермаркет "Экомаркет".

В результате возник пожар. Об этом сообщают в местных каналах. Информацию об ударе по городу подтвердил Общественное Донбасс начальник МВА Сергей Горбунов.

UPD: по состоянию на 13:48 есть 9 погибших. Глава ДОВА пишет, что поисково-спасательная операция продолжается.

Предварительно внутри здания были люди. На распространяемых в сети кадрах видно, что из разных уголков города поднимается дым. Здание самого супермаркета горит.

В Донецкой ОВА заявили, что в Константиновке по меньшей мере 7 человек ранены. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии.

"Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы", — говорится в сообщении главы ДОВА Вадима Филашкина.

В компании "Новая почта" сообщили, что в торговом центре, разрушенном российскими террористами, было отделение почты. Там заявили, что часть посылок уцелела. Стоимость уничтоженного груза клиентам будет компенсирована в полном объеме.

"Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения", — пишут в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел россиян. По его словам, по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. По меньшей мере, 24 человека ранены.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", — написал президент.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 8 августа, утром в Днепре раздался мощный взрыв . Предварительно, наши защитники работали по враждебному разведывательному дрону, кружившему над городом.