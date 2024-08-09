Минуснули огромный склад боеприпасов: "Телеграф" узнал подробности ночных взрывов в Липецке

Там хранилось более 700 управляемых авиабомб

В ночь на 9 августа Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Вооруженными силами (ВСУ) и Силами специальных операций (ССО) нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Такую информацию "Телеграф" узнал от источников. После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома.

Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк — 2" взлететь не успели.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбардировать КАБами украинские города. В начале августа мы очистили от КАБов и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком-2". Работаем дальше", — сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее "Телеграф" показал читателям видео пожара в российском Липецке.