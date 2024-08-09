Мінуснули величезний склад боєприпасів: "Телеграф" дізнався подробиці нічних вибухів у Липецьку

Там зберігалось понад 700 керованих авіабомб

В ніч на 9 серпня Служба безпеки України (СБУ) у співпраці із Збройними силами (ЗСУ) та Силами спеціальних операцій (ССО) завдала вибухового удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". Там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Таку інформацію "Телеграф" дізнався від власних джерел. Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому.

Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Більшість літаків, розміщених на військовом аеродромі "Липецьк — 2" злетіти не встигли.

"СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром "Морозовськ", сьогодні черга за "Липецьком-2". Працюємо далі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше "Телеграф" показав читачам відео пожежі в російському Липецьку.