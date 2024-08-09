Вибухи у окупованому Криму: під ударами Севастополь, Сімферополь та кілька районів

Сильні вибухи вночі було чутно у декількох районах окупованого півострова

У тимчасово окупованому росіянами Криму в ніч проти 9 серпня було дуже гучно. Вибухи чули у Севастополі, біля Сімферополя, а також у Сакському та Чорноморському району, які, за заявами окупантів, нібито атакували безпілотники та навіть ракети.

Про це написали місцеві інформаційні канали. Вже доволі традиційно місцева влада заявила, що все, мовляв, було збито, і навіть приписала собі "збиття" ракети "Нептун" внаслідок роботи протиповітряної оборони біля Севастополя.

"За попередньою інформацією, вже збита одна протикорабельна ракета "Нептун" над акваторію на значному віддаленні від берега", – написав гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв. При цьому місцеві пабліки написали, що до гавані Севастополя прорвався безпілотник.

Окрім цього, у Сакському районі було чутно вибухи, росіяни заявили про нібито збиття безпілотника, схожа картина була у Чорноморському районі. В останньому місцеві мешканці написали, що один з вибухів був влучанням у невідомий об'єкт біля села Красносільське.

Тимчасово окупований Сімферополь також не спав через вибухи. Зокрема, сильний вибух було чутно в районі н/п Піонерське.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

3 серпня стало відом, що українські військові змогли завдати ударів по російському підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400.