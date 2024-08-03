Одним носієм "Калібрів" менше: ЗСУ знищили російський підводний човен у Криму

Субмарина прослужила менше 10 років

Українські військові змогли завдати ударів по російському підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ. Наголошується, що йдеться про підводний човен "Ростов-на-Дону".

"У порту Севастополя успішно вражений підводний човен чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (проєкту 636.3 "Варшав’янка" або "Kilo" у кодифікації НАТО) є одним із чотирьох підводних човнів цього класу, здатних нести на борту крилаті ракети "Калібр".

Її спустили на воду наприкінці 2014 року, що робить її одним із найновіших підводних човнів російського флоту. У вересні 2023 року субмарина отримала суттєві пошкодження внаслідок української ракетної атаки, після чого проходила ремонт та випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість Б-237 оцінюється у 300 мільйонів доларів.

"Знищення "Ростов-на-Дону" в чергове доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", — підсумували в Генштабі підсумки операції.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетної атаки на Крим 13 вересня минулого року Б-237 вперше отримала ушкодження. Росіяни тоді заявляли, що нібито перехопили 7 ракет із 10.