Одним носителем "Калибров" меньше: ВСУ уничтожили российскую подлодку в Крыму

Субмарина прослужила менее 10 лет

Украинские военные смогли нанести удары по российской подводной лодке во временно оккупированном Крыму. Кроме того были существенно повреждены четыре пусковые установки С-400.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Отмечается, что речь идет о подлодке "Ростов-на-Дону".

"В порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота России "Ростов-на-Дону". В результате попадания лодка затонула на месте", — говорится в сообщении.

Как известно, подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (проекта 636.3 "Варшавянка" или "Kilo" в кодификации НАТО) является одной из четырех подводных лодок этого класса, способных нести на борту крылатые ракеты "Калибр".

Ее спустили на воду в конце 2014 года, что делает ее одной из новейших подлодок российского флота. В сентябре 2023 года субмарина получила существенные повреждения вследствие украинской ракетной атаки, после чего проходила ремонт и испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость Б-237 оценивается в 300 миллионов долларов.

"Уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", — подытожили в Генштабе итоги операции.

Как сообщалось ранее, вследствие ракетной атаки на Крым 13 сентября прошлого года Б-237 впервые получила повреждения. Россияне тогда заявляли, что якобы перехватили 7 ракет из 10.