Россияне жалуются на местные власти, которые советуют им бежать, но больше ничем другим кроме советов помочь не способны

В России в ночь на 3 августа беспилотники массированно атаковали Ростовскую область. Взрывы слышали непосредственно в Ростове-на-Дону, Батайске, Морозовске, а на одноименном российском аэродроме начался мощный пожар после нескольких удачных попаданий.

Об этом сообщили местные каналы и местные власти. В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев публично наврал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила три беспилотника, а загорелась, по его словам, "ряд складских объектов".

"В результате массированной атаки БПЛА повреждения получили ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.

Но на самом деле, как стало известно позже, не наврал Голубев только в том, что горят именно склады. Правда, губернатор "забыл" уточнить, что после удачных попаданий горят склады боеприпасов на аэродроме "Морозовск". Мощное пламя и масштабные детонации мешают работать пожарным службам. Местные жители предполагают в соцсетях, что БПЛА попали в склады, где хранились КАБы, поскольку с этого аэродрома взлетают Су-34.

Кстати, в соцсетях также пишут, что из-за пожара Су-34 оказались под угрозой уничтожения. А также жалуются на местные власти, которые советуют россиянам бежать, но больше ничем другим кроме советов помочь не способны.

Это уже не первая атака на аэродром российских террористов. До этого "Морозовск" был атакован в ночь на 14 июня. Российский губернатор Голубев заявлял, что якобы "силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА", дроны были "уничтожены" в районе нескольких населенных пунктов региона. Атаковали аэродром "Морозовск" не впервые, ведь он уже был под прицелом 5 апреля. Тогда был ранен начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.

Для атаки на "Морозовск" 14 июня украинские спецподразделения использовали не менее 70 беспилотников, запускавшихся исключительно с украинской территории. Использовались БПЛА украинской разработки "Дракон" и "Всплеск".