Усе горить та вибухає: на російському аеродромі "Морозовськ" палають склади з БК (відео)

Росіяни скаржаться на місцеву владу, яка радить їм втікати, але більше нічим іншим окрім порад допомогти не здатна

В Росії у ніч на 3 серпня безпілотники масовано атакували Ростовську область. Вибухи чули безпосередньо у Ростові-на-Дону, Батайську, Морозовську, а на однойменному російському аеродромі почалася потужна пожежа після кількох вдалих влучань.

Про це повідомили місцеві канали та місцева влада. Зокрема губернатор Ростовської області Василь Голубєв прилюдно набрехав, що російська протиповітряна оборона нібито збила три безпілотники, а загорілася, за його словами, "низка складських об'єктів".

"Унаслідок масованої атаки БПЛА ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він.

Але насправді, як стало відомо пізніше, не набрехав Голубєв тільки у тому, що горять саме склади. Щоправда, губернатор "забув" уточнити, що після вдалих влучань палають склади боєприпасів на аеродромі "Морозовськ". Потужне полум'я та масштабні детонації заважають працювати пожежним службам. Місцеві жителі припускають у соцмережах, що БПЛА влучили у склади, де зберігалися КАБи, оскільки з цього аеродрому злітають Су-34.

Доречі, у соцмережах також пишуть, що через пожежу Су-34 опинилися під загрозою знищення. А також скаржаться на місцеву владу, яка радить росіянам втікати, але більше нічим іншим окрім порад допомогти не здатна.

Це вже не перша атака на аеродром російських терористів. До цього "Морозовськ" був атакований у ніч на 14 червня. Російський губернатор Голубєв заявляв, що нібито "сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА", дрони були "знищені" в районі кількох населених пунктів регіону. Атакували аеродром "Морозовськ" не вперше, адже він уже був під прицілом 5 квітня. Тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.

Для атаки на "Морозовськ" 14 червня українські спецпідрозділи використали не менше 70 безпілотників, які запускалися виключно з української території. Використовувалися БПЛА української розробки "Дракон" та "Сплеск".