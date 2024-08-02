У Донецьку пролунав вибух, повідомляють про поранених: у Росії вже підняли паніку (фото)

Хто саме причетний до інциденту достеменно невідомо

У п'ятницю, 2 серпня, у тимчасово окупованому росіянами Донецьку вчергове пролунав вибух. Цього разу інцидент стався біля ринку в мікрорайоні Абакумова на заході міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що біля ринку впав вибухонебезпечний предмет, нібито скинутий з БПЛА.

Також повідомляється, що поранення нібито отримали 7 людей, двоє з яких знаходяться у важкому стані. Також у мережі з'явилися фото з нібито наслідками вибуху.

Варто зазначити, що точної інформації щодо цього інциденту немає. Також невідомо, хто саме може стояти за цим вибухом.

Своєю чергою інформацію про вибух вже прокоментували в Росії. Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова стверджує, що це був "прицільний удар по людях", здійснений за допомогою дрона-камікадзе.

Вона також звинуватила у цьому "київський режим". Захарова заявила, що на це "дає гроші та техніку Вашингтон".

Мікрорайон Абакумова на мапі

Як повідомляв "Телеграф", 22 липня у Донецьку також пролунали вибухи. Після них у різних частинах міста здіймався дим. Гучно було у кількох районах міста, зокрема у Київському. Тоді повідомлялося про загиблих. У Ленінському районі Донецька на проїжджу частину впала збита ракета, як стверджували окупанти.