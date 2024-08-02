Від вибуху величезний гриб: ЗСУ знищили таємничу зброю росіян, і, можливо, купу С-400 (відео, мапа)

Імовірно, окупанти втратили чотири установки С-400 "Тріумф" та систему "Сонцепьок"

У ніч проти п’ятниці, 2 серпня, українські захисники атакували ворога на Запорізькому напрямку та в окупованому Криму. Імовірно, Сили оборони знищили потужну ворожу техніку та особовий склад.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали. У мережі вже з’явилося відео, на якому, можливо, зафіксовано пуски ATACMS по півострову.

Моніторингові канали зазначають, що вночі в Севастополі на висотах Кая-Баш, ймовірно, уражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" — 4х ПУ на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6. Одна установка коштує РФ $1,2 млрд.

"Як ми повідомляли, попередньо вночі в Криму було знищено 4 пускові установки С-400", — йдеться в повідомленні.

Пізніше Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що українські захисники знищили техніку ворога і на Запорізькому напрямі. Поки не ясно, що саме вразили бійці ЗСУ, але, можливо, це була важка вогнеметна система (ТОС) "Сонцепек".

"Сьогодні вночі крім дискотеки під Севастополем на Запорізькому напрямі знищили якусь хр*нь. Не жартую — справді якась хр*нь під Копанями була в русі. Після точкового удару такий гриб був, шо є припущення, що це був заряджений "Сонцепьок". Про екіпаж взагалі мовчу, там явно на молекули одразу ж розірвало", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному минулої ночі пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.