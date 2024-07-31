Наймасованіша атака "шахедів" на Київ цьогоріч: скільки дронів атакували столицю (відео)

На момент публікації новини (7:19) повітряна тривога у столиці триває, є загроза атаки БПЛА

У ніч проти 31 липня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак столиці "шахедами" з початку повномасштабної війни. Головною ціллю ворога цієї ночі став Київ, на який він спрямував багато десятків своїх безпілотників.

"Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків", — йдеться у повідомленні Сергія Попка, начальника КМВА (Київська міська військова адміністрація).

Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці вночі було знищено понад три десятки безпілотників. За попередніми даними у Києві минулося без постраждалих та руйнувань. Інформація уточнюється.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 31 липня вибухи, попередньо пов'язані із роботою ППО, лунали в багатьох областях. Ворог не лише влаштував масштабну атаку безпілотниками, але й підіймав у небо авіацію. Спочатку кілька бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" перед опівночі, а о 2:37 в Астрахані злетів МіГ-31К.