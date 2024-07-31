Україна зазнала масштабної атаки: у Києві чули повторні вибухи

У небі України багато безпілотників

Російські окупанти влаштували масштабну нічну атаку на Україну та запустили кілька десятків ударних дронів. Вибухи через роботу ППО були чутні у багатьох областях, а також пролунали у Києві.

Про те, що у столиці чули звуки вибухів, повідомляє кореспондент "Телеграфа". За даними моніторингових груп, станом на 2:20 біля Києва перебувало чотири безпілотники.

З них двоє було зафіксовано в районі Борисполя, а ще два виявлено біля Гостомеля. У місцевих каналах вже з’явилися записи, на яких чути звуки роботи ПВО.

За даними "Інсайдер", більша частина російських БПЛА спостерігається у північній частині України. Вони рухаються через Чернігівську та Сумську області у бік Київської області, а тому не виключено, що незабаром буде чути нові вибухи.

Також варто нагадати, що кілька бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 рухаються у бік Каспійського моря, звідки можуть бути здійснені запуски крилатих ракет ближче до 3:00.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Києві близько 23:30, однак у КМДА тоді повідомили, що в межах міста ППО не працювала.