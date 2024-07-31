Російські БПЛА летять в Україну через Білорусь: піднято винищувачі

Росіяни нехтують навіть межами своїх союзників

Російські БПЛА знову залетіли на територію Білорусі. Через це довелося підіймати в повітря винищувачі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". За її інформацією, в ніч на 31 липня на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ.

Інцидент стався близько 00.10. Ще одна група залетіла на білоруську територію за 10 хвилин. Також там не виключили, що 6 БПЛА, які перебувають у прикордонних районах Чернігівської області, теж можуть вторгнутися у повітряний простір сусідньої країни. Точна кількість дронів над Білоруссю невідома.

За даними українських моніторингових груп, БПЛА залетів через Брагинський район Гомельської області та рухається у бік Чорнобиля.

Наразі на території України зафіксовано пару-трійку десятків російських безпілотників. Вони були запущені з південного, північного та східного напрямків, а тому загроза зберігається для великої кількості областей. Роботу ППО чули у Київській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Варто зазначити, що росіяни також підняли в повітря до шести стратегічних бомбардувальників, а тому наліт дронів, швидше за все, є спробою виснажити ППО до запуску ракет.

Як повідомлялося раніше, у Силах оборони говорили, що росіяни майже завершили підготовку до нового масштабного авіаудару по Україні. Швидше за все, новий удар буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.