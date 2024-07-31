Российские БПЛА летят на Украину через Беларусь: подняты истребители

Россияне пренебрегают даже границами своих союзников

Российские БПЛА опять залетели на территорию Беларуси. Из-за этого пришлось поднимать в воздух истребители.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По ее информации в ночь на 31 июля на аэродроме "Барановичи" был поднят в воздух истребитель ВВС РБ.

Инцидент произошел около 00:10. Еще одна группа залетела на белорусскую территорию спустя 10 минут. Также там не исключили, что 6 БПЛА, которые находятся в пограничных районах Черниговской области тоже могут вторгнуться в воздушное пространство соседней страны. Точное количество дронов над Беларусью неизвестно.

Согласно данным украинских мониторинговых групп, БПЛА залетел через Брагинский район Гомельской области и движется в сторону Чернобыля.

В настоящее время на территории Украины зафиксировано пара-тройка десятков российских беспилотников. Они были запущены с южного, северного и восточного направления, а потому угроза сохраняется для большого количества областей. Работу ПВО слышали в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что россияне также подняли в воздух до шести стратегических бомбардировщиков, а потому налет дронов скорее всего является попыткой истощить ПВО до запуска ракет.

Как сообщалось ранее, в Силах обороны говорили, что россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, новый удар будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.