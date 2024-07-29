Россияне готовятся к новому масштабному авиаудару: в Силах обороны указали на тревожный признак
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Названы потенциальные цели новой атаки
Россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, новый удар будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.
Об этом пишет LB со ссылкой на источники в Силах обороны. Там отметили, что противник еженедельно демонстрирует готовность к нанесению удара, а энергетики и инфраструктура уже давно являются его избранными целями.
Сообщается, что на прошлой неделе россияне совершили тренировочные полеты самолетов Ту-160, в формате схожем с отработкой ударов по Украине, что может свидетельствовать о подготовке к нанесению нового удара.
В СОУ добавили, что захватчики продолжают перебрасывать на оккупированные территории войска, технику и вооружение, а также проводят маневры и укрепляют позиции.
Всего на территории Украины, по оценкам военных, находится 524 тысячи российских оккупантов из подразделений армии РФ и еще до 35,8 тысячи составляют подразделения росгвардии.
Как сообщалось ранее, в ночь на 25 июля россияне запустили группу ударных беспилотников, часть из которых упала на территории Румынии.