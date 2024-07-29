Росіяни готуються до нового масштабного авіаудару: у Силах оборони вказали на тривожну ознаку

Названо потенційні цілі нової атаки

Росіяни майже завершили підготовку до нового масштабного авіаудару по Україні. Швидше за все, новий удар буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.

Про це пише LB із посиланням на джерела в Силах оборони. Там зазначили, що противник щотижня демонструє готовність до завдання удару, а енергетика та інфраструктура вже давно є його обраними цілями.

Повідомляється, що минулого тижня росіяни здійснили тренувальні польоти літаків Ту-160, у форматі схожому на відпрацювання ударів по Україні, що може свідчити про підготовку до завдання нового удару.

У СОУ додали, що загарбники продовжують перекидати на окуповані території війська, техніку та озброєння, а також проводять маневри та зміцнюють позиції.

Загалом на території України, за оцінками військових, знаходиться 524 тисячі російських окупантів із підрозділів армії РФ і ще до 35,8 тисячі складають підрозділи росгвардії.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 25 липня росіяни запустили групу ударних безпілотників, частина з яких упала на території Румунії.