Що сталося з російськими "Шахедами" у Румунії? У ЗС України озвучили цікаву деталь

Румунська сторона ще не коментувала те, що сталося минулої ночі

Минулої ночі російські війська знову запустили безпілотники "Шахед"по українських містах та селах. Під прицілом ворога опинився південь Одеської області та центральні регіони України.

Окупанти спрямували по нашій країні 38 ударних БПЛА, три з яких залетіли на територію сусідньої Румунії. Інформацію підтвердив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

"Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунок мобільних вогневих груп Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. ", — повідомив він.

Румунська сторона ще не коментувала те, що сталося минулої ночі.

Олещук уточнив, що в ніч на 25 липня 2024 року окупанти запускали ударні дрони з мису Чауда, Крим та Приморсько-Охтарська – РФ. Росіяни знову мали намір вразити об’єкти інфраструктури України.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Слід зазначити, що російські дрони вже не вперше порушують повітряний простір країн НАТО. Проте належної реакції з боку Альянсу досі не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці березня дві російські ракети загубилися у Молдові, а у Румунії шукали "шахед".