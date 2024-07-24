Російський "шахед" залетів до країни НАТО та вибухнув

Це вже не перший інцидент такого роду

У ніч на середу, 24 липня, росіяни не лише ракетами вдарили по Харкову, а й атакували "шахедами" Одеську область. Під час цієї атаки один із безпілотників міг залетіти на територію Румунії і вибухнути.

За даними каналів, що відстежують атаки, Ізмаїльський район атакували "шахеди". Через близькість до румунського кордону існувала ймовірність, що безпілотники можуть залетіти до повітряного простору сусідньої Румунії.

Як пишуть росЗМІ, це сталося в районі села Плауру, де нібито пролунав вибух. За іншими даними, це могло статися поблизу населеного пункту Ісакча близько третьої ночі (за київським часом).

Офіційних коментарів щодо цього на момент публікації новини немає. Із цього приводу не висловилася ані українська, ані румунська сторони.

Варто зазначити, що раніше російські "шахеди" під час її атак на Ізмаїл вже залітали на територію Румунії. Коли це сталося у грудні 2023 року, пілотові НАТО не дозволили його збивати. Тоді в НАТО дійшли висновку, що це сталося ненавмисно й обмежилися "рішучим засудженням" та висловленням крайньої стурбованості.

Як повідомляв "Телеграф", у Румунії спростували заяви росЗМІ про нібито серію польотів румунських F-16 на Одещині. Спроби російських терористів поширити заяви про нібито появу румунських літаків в українському небі – це пропаганда, брехня та дезінформація, заявило Міноборони країни.