Российский "шахед" залетел в страну НАТО и взорвался

Это уже не первый инцидент подобного рода

В ночь на среду, 24 июля, россияне не только ракетами ударили по Харькову, но также атаковали "шахедами" Одесскую область. В ходе этой атаки один из беспилотников, мог залететь на территорию Румынии и взорваться.

По данным каналов, отслеживающих атаки, Измаильский район был атакован "шахедами". Из-за близости к румынской границе существовала вероятность, что беспилотники могут залететь в воздушное пространство соседней Румынии.

Как пишут росСМИ, это произошло в районе села Плауру, где якобы прогремел взрыв. По другим данным, это могло произойти вблизи населенного пункта Исакча около трех ночи (по киевскому времени).

Официальных комментариев по этому поводу на момент публикации новости нет. По этому поводу не высказалась ни украинская, ни румынская стороны.

Стоит отметить, что ранее российские "шахеды" в ходе ее атак на Измаил уже залетали на территорию Румынии. Когда это произошло в декабре 2023 года, пилоту НАТО не дали разрешения его сбивать. Тогда в НАТО пришли к выводу, что это произошло непреднамеренно и ограничились "решительным осуждением" и выражением крайней озабоченности.

Как сообщал "Телеграф", в Румынии опровергли заявления росСМИ о якобы серии полетов румынских F-16 в Одесской области. Попытки российских террористов распространить заявления о якобы появлении румынских самолетов в украинском небе – это пропаганда, ложь и дезинформация, заявило Минобороны страны.