Россияне атаковали Харьков: произошло два прилета, погиб мужчина

Последствия уточняются

Рано утром в среду, 24 июля, россияне атаковали Харьков. Они нанесли два удара, по предварительной информации, ракетами С-300.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, первый удар пришелся по промышленной зоне одного из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"По второму прилету — удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы", — написал он в Telegram.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине, загорелось гражданское здание. Ранен мужчина.

Он уточнил, что в 5:15 россияне ударили по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание, не менее 5 автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Уже в 5:25 по другому адресу произошло попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным, враг ударил ракетами.

"Около 5:00 по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте", — написал Синегубов.

Как информировал "Телеграф", 13 июля россияне ударили по селу Буды под Харьковом. Три человека погибли, еще 25 получили ранения. Среди них 14-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Также мы писали, что по словам Терехова, Харькову стало немного легче после разрешения Запада бить его оружием по военным объектам на территории РФ. Количество обстрелов из-за этого уменьшилось, но не сильно.