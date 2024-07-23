Patriot не помогут? Терехов рассказал, что защитит Харьков от российского террора

Россияне преимущественно обстреливают Харьковщину КАБами и ФАБами

Харькову стало немного легче после разрешения Запада бить его оружием по военным объектам на территории РФ. Количество обстрелов из-за этого уменьшилось, но не сильно.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал мэр города Игорь Терехов. По его словам, это произошло из-за ликвидации вражеских систем С-300 и С400, которые вели огонь по Харькову. Однако, отмечает градоначальник, сегодня россияне преимущественно обстреливают Харьковщину КАБами и ФАБами.

"И с этим тоже нужно что-то делать", — сказал он.

По мнению Терехова, Харькову сейчас нужна самая современная система ПВО, а один или два "Patriot" не решат все вопросы.

"Целая система нужна, чтобы она была построена для защиты неба над Харьковом, это очень необходимо", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россияне готовятся к новому наступлению на Харьковщине.