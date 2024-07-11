Россия не жалеет пехоты: что происходит на Харьковском направлении (карта)

"Мясные штурмы" продолжаются

Недавно россияне продвинулись на Купянском направлении, а теперь оккупационные войска накапливают силы на Харьковском направлении. Враг не жалеет пехоты, применяя тактику многоволновых атак.

Несмотря на большие потери военных, враг продолжает штурмовать позиции Сил обороны. Об этом командир подразделения "Терра" в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай "Абдула" Волохов рассказал в эфире телемарафона.

Ситуация на Харьковском направлении

"Враг ищет слабое место в украинской обороне. В настоящее время в зоне ответственности 3 ОШБр таких слабых мест он не находит. Проводят штурмовые действия, враг не жалеет своей пехоты. Днем очень жарко, но оккупанты посылают пехоту, путь которой заканчивается смертью", ― сказал Волохов.

Россияне существенно не меняют тактику, делая ставку на "мясные штурмы". Враг применяет многоволновые атаки. Раненых и погибших меняют, и снова отправляют штурмовать позиции Сил обороны. И это несмотря на огромные потери у врага.

"Для россиян локальная неудача, потеря тех же 90% того, что они сюда "загнали", не приводит существенно к изменению тактики и замысла. Они продолжают реализовывать то же самое, нагонять пехоту, заменять погибших на новоприбывших, и пробовать снова и снова. Применяют часто тактики многоволновых атак — не справилась первая, вторая, десятая, пятнадцатая волна — давайте шестнадцатую попробуем», — рассказал военный.

"Мясные штурмы" продолжаются, а вот технику враг больше бережет. Из-за жары россияне применяют меньше бронетехники, однако от ее использования не отказываются. Снижение использования такого вооружения связано с его некорректной работой из-за высокой температуры. Это и привело к незначительной коррекции тактики.

"Бронетехники применяет сейчас несколько меньше, но и ствольная артиллерия, и реактивные системы, и авиация ― все продолжают использовать на этом участке", ― рассказал "Абдула".

По данным Генштаба на 16:00 среды, 10 июля, россияне трижды пытались атаковать оборонительные рубежи украинских подразделений. Оккупационные войска штурмовали позиции Сил обороны близ Волчанска и Глубокого. Без удачи для врага.

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