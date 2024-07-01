Украине не выгодно сейчас вытеснять россиян с Харьковщины: почему и когда это произойдет, рассказал эксперт

Оккупанты теряют много ресурсов на Харьковщине

Отсутствие значительного успеха россиян на Харьковском направлении все чаще вызывает у людей вопрос: "Когда же ВСУ вытеснят оккупантов и освободят эту область?". Однако пока это не выгодно Украине.

Об этом пишет военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, на этот вопрос есть красноречивый ответ: "А зачем их вытеснять?"

Российские оккупационные войска (РОВ) на Харьковщине теряют много ресурсов, что делает невозможным усиление их наступления на других направлениях.

Аргументируя свое мнение, Коваленко приводит следующие факты: до формирования группы войск (ГВ) "Север" у границы с Украиной российская армия имела подразделения численно чуть более 35 тысяч. ГВ "Белгород" — примерно более 15 тысяч лиц, ГВ "Брянск" и ГВ "Курск" — около 10 тысяч каждая. Но, после объединения их в ГВ "Север", это количество выросло до 50 тыс., а накануне начала наступления на Харьковщину 10 мая их общее количество было 53 тысячи. В то же время самой многочисленной оставалась бывшая ГВ "Белгород" — около 40 тыс.

В настоящее время ГВ "Север" составляет около 60 тысяч, а бывшая ГВ "Белгород" — более 45 тыс. человек. При этом для усиления ГВ "Север" и продолжения боев в Харьковской области командование РОВ ослабило и перебросило в Белгородскую область подразделения с состава:

Краматорского полка – 83-й ОДШБр (оперировала в районе Часового Яра, по линии Иванвоское-Клещиевка-Андреевка);

Кураховского направления – "легендарную" 155-й ОБр МП, в составе которой, после двух провальных наступлений на Угледар, не осталось ни одного морского пехотинца, хотя бы раз в жизни видевшего море;

Из состава ГВ "Днепр" — 810-й ОБр МП, которая год долбилась о Крынки и 61-й ОБ МП. Она недавно успешно утопила своих военных под Нестригой.

Коваленко отмечает, что Харьковщина вытаскивает у РОВ ресурс и сковывает их в этой локации.

"Открыв два новых участка фронта, Россия не может их покинуть из-за твердолобого упрямства неловкого генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически Харьковщина высасывает у РОВ 25 тысяч лишнего ресурса, который нужно регулярно обновлять и подпитывать", — говорит обозреватель.

Он не исключает, что к концу лета СОУ выйдут на линию Глубокое-Лукьянцы с полным контролем этих сел и сосредоточением на вытеснении россиян в Красный-Мороховец-Олейниковый. Украинская армия сможет выбить россиян из Волчанска, оттеснив от города на 1-2 км, так же как в районе Бугроватки. Возможно, ВСУ проведут рейды в Гатище-Огурцово. Однако, по мнению Коваленко, они все же сохранят присутствие РОВ настолько, чтобы те не могли уменьшить группировки в Белгородской области.

"Если россиян сейчас полностью выбить из Харьковской области, то они, оставив в Белгороде стандартный набор тел 15-20 тысяч, сосредоточат освободившийся ресурс на одном или нескольких направлениях. Оно нам нужно?", — добавляет он.

Коваленко акцентирует, что российское командование в Харьковской области не только не достигло тактических и тем более оперативно-тактических успехов, оно загробило тысячи единиц человеческого ресурса и продолжает его там гробить. Оно загнало себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь, если просто взять и вывести войска из двух участков боевых действий, то возникнет вопрос: "Зачем это все было нужно, да еще и такой ценой?"

"В результате генерал-полковник Александр Лапин очень быстро окажется на скамье подсудимых, но не в Гааге, а в 235-м гарнизонном военном суде в Москве за неожиданно обнаруженную коррупцию. Ну, а пока россияне перемалываются в фарш на Харьковщине, неудобные вопросы следует придержать к лучшему случаю", — говорит обозреватель.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ.