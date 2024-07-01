Україні не вигідно зараз витісняти росіян з Харківщини: чому і коли це станеться, розповів експерт

Окупанти втрачають багато ресурсів на Харківщині

Відсутність значного успіху росіян на Харківському напрямку дедалі більше викликає у людей питання: "Коли ж ЗСУ витіснять окупантів і звільнять цю область?". Проте наразі це не вигідно Україні.

Про це пише військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, на це питання є красномовна відповідь: "А навіщо їх витісняти?"

Російські окупаційні війська (РОВ) на Харківщині втрачають багато ресурсів, що унеможливлює посилення їх наступу на інших напрямках.

Аргументуючи свою думку, Коваленко наводить наступні факти: до формування групи військ (ГВ) "Північ" біля кордону з Україною російська армія мала підрозділи чисельно трохи більше 35 тисяч. ГВ "Бєлгород" – приблизно понад 15 тисяч тіл, ГВ "Брянськ" та ГВ "Курськ" – близько 10 тисяч кожна. Але, після об'єднання їх у ГВ "Північ", ця кількість зросла до 50 тис., а напередодні початку наступу на Харківщину 10 травня їхня загальна кількість була 53 тисячі. Водночас найчисленнішою залишалася колишня ГВ "Бєлгород" — близько 40 тис.

Наразі ж ГВ "Північ" становить близько 60 тисяч, а колишня ГВ "Бєлгород" – понад 45 тис. осіб. При цьому, для посилення ГВ "Північ" та продовження боїв на Харківщині командування РОВ послабило та перекинуло у Бєлгородську область підрозділи зі складу:

Краматорського спрямування – 83-й ОДШБр (оперувала в районі Часового Яру, по лінії Іванвоське-Кліщіївка-Андріївка);

Кураховського напряму – "легендарну" 155-й ОБр МП, у складі якої, після двох провальних наступів на Вугледар, не залишилося жодного морського піхотинця, який хоча б раз у житті бачив море;

Зі складу ГВ "Дніпро" — 810-й ОБр МП, яка рік довбилася об Кринки і 61-й ОБ МП. Вона ж нещодавно успішно втопила своїх військових під Нестригою.

Коваленко наголошує, що Харківщина витягує у РОВ ресурс та сковує їх у цій локації.

"Відкривши дві нові ділянки фронту, Росія не може їх покинути через твердолобу упертість незграбного генералітету, але й досягти там успіху теж не може. Фактично Харківщина висмоктує у РОВ 25 тисяч зайвого ресурсу, який потрібно регулярно оновлювати та підживлювати", — каже оглядач.

Він не виключає, що до кінця літа СОУ вийдуть на лінію Глибоке-Лук'янці з повним контролем цих сіл і зосередженням на витіснені росіян до Красного-Мороховця-Олійникового. Українська армія зможе вибити росіян із Вовчанська, відтіснивши від міста на 1-2 км, так само як у районі Бугруватки. Можливо, ЗСУ проведуть рейди у Гатищі-Огірцевому. Проте, на думку Коваленка, вони все ж збережуть присутність РОВ настільки, щоб ті не мали змоги зменшити угруповання у Білгородській області.

"Якщо росіян зараз повністю вибити з Харківської області, то вони, залишивши в Білгороді стандартний набір тіл 15-20 тисяч, зосередять ресурс, що вивільнився, на одному або кількох напрямках. Воно нам треба?", — додає він.

Коваленко акцентує, що російське командування у Харківській області не тільки не досягло тактичних і тим більше оперативно-тактичних успіхів, воно загробило тисячі одиниць людського ресурсу і продовжує його там гробити. Воно загнало себе в пастку, з якої вибратися практично неможливо. Адже, якщо просто взяти і вивести війська з цих двох ділянок бойових дій, то виникне питання: "Навіщо це все було потрібно, та ще й такою ціною?"

"У результаті генерал-полковник Олександр Лапін дуже швидко опиниться на лаві підсудних, але не в Гаазі, а в 235-му гарнізонному військовому суді в Москві за несподівано виявлену корупцію. Ну, а поки росіяни перемелюються у фарш на Харківщині, незручні питання слід притримати до кращої нагоди", — каже оглядач.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський озвучив співвідношення втрат між ЗСУ та армією РФ.