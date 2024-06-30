Росіяни почали втрачати ще більше: Зеленський озвучив співвідношення втрат між ЗСУ та армією РФ

Зараз йде війна технологій

З початку нового наступу на Харківщину Росія почала втрачати ще більше своїх солдатів. Відрив по втратам між ЗСУ та армією РФ став ще більшим.

Про це заявив президент Зеленський в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer. Глава держави пояснив, що, дійсно, росіяни мають чисельну перевагу над Україною, проте співвідношення втрат на полі бою на користь ЗСУ.

"Справді, у нас людей не буде більше, ніж у росіян. Але ми також маємо зазначити, у нас сьогодні гине один українець до шести росіян. У нас була статистика на рівні 1 до 4, але зараз на Харківському, Покровському напрямках цифри 1 до 6. Я хочу сказати, що всі розмови про перевагу росіян у живій силі справді мають місце, проте зараз інша війна — війна технологій І хто технологічніший, той може перемагати", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, як Україна може подолати перевагу РФ у живій силі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки ще може тривати російський наступ на Харківську область.