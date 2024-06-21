Наступ на Харківщині: скільки ще може тривати і що у ворога пішло не за планом

Ворог хотів відсунути українські сили, а в результаті частина окупантів і зовсім виявилася заблокованою

Російський наступ у Харківській області пішов не за планом. Ймовірно, вони хотіли просунутися вглиб, наскільки їм вдасться, а вже далі атакувати за іншими напрямками, але все сталося зовсім не так.

Про це в ефірі телеканалу ТСН сказав військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, ворог не просто так активізувався у Торецьку. І саме цей фактор говорить про те, що плани супротивника зірвані.

"Наступ на Торецьк — це індикатор того, що пішло не за планом. Цей напрямок і не розглядався, але ворог вирішив активізуватися і там. Відбувається зараз пошук. Глобально був задум, що вдасться наступ на Харківщині, вони просунуться вглиб наскільки зуміють, далі будуть атаки на інших напрямках", — каже Мусієнко.

Він також додав, що ворог мав плани відсунути українські сили, а в результаті частина окупантів і зовсім виявилася заблокованою.

"Звичайно, українські збройні сили перекидали певні підрозділи, щоб відбивати атаки ворога. Але зараз уже десь біля Вовчанська, в районі населеного пункту Тихе і не тільки, плюс окупанти заблоковані на агрегатному заводі, кілька їхніх бійців свідчить про те, що там плани не вдалися", — каже експерт.

Наразі, за словами Мусієнка, загарбники спробують захопити Борову.

"На Куп'янському напрямку спробували — теж не пішло. Пробують зараз на Борову, знайшли ще один варіант — Часів Яр, він як був гарячим, так і залишається. Тепер Торецьк. Зверніть увагу, що на Времіївському напрямку почистішали атаки, їх там не було. Планували на Вугледар, але у Вугледарі тримають висоти дуже впевнено наші сили", — розповів Мусієнко.

Ворог хотів розтягнути нашу лінію оборони та вже до липня планував вийти на кордони Донецької області.

"Вони думали, що вони з флангів, з півночі на Харківщині, з півдня Курахове-Вугледар і в районі Старомайорського, таким чином розтягнувши нашу лінію оборони, будуть просуватися по центру на Покровському напрямку на Часів Яр. І десь там з прицілом на липень зможуть уже виходити ближче до адмінмеж Донецької області. Але нічого подібного не відбувається", – пояснює співрозмовник.

На думку Мусієнка, у такій формі наступ може тривати ще тривалий час. Попри великі втрати, ворог застосовує тактику повзучого наступу, намагається десь просунутися.

"Вони таким чином можуть досягати певних тактичних успіхів вздовж лінії фронту, але не мати жодних оперативно-стратегічних. Десь ще дійсно просунутися, десь ще захопити певні ділянки, а нам ще можливо десь доведеться відійти. Але це вже ніяка не катастрофа, і армагедону точно не буде", — підсумував Мусієнко.

Водночас, Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) повідомляє, що на Харківському напрямку загарбники безперебійно "лізуть" у спробах прорватися через оборону українських воїнів.

"Артилеристи Третьої штурмової уразили спостережний пункт і точку накопичення сил ворога для подальших штурмів. Випалили посадки з окупантами, зокрема влучаннями касетних боєприпасів", — у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО порахували, скільки російські окупанти втратили живу силу під час наступу на Харківську область.