Наступ на Харків був "золотою можливістю": аналітики розповіли про стратегічну помилку Путіна

Росіяни отримали нову стратегічну проблему

Російський наступ на Харківському напрямку був для них "золотою можливістю" відкрити другий фронт. Проте атака захлинулась і наступ можна вважати "майже закінченим".

Про це йдеться у матеріалі Buisness Insider. Зокрема аналітик британського університету Бата Патрік Бер зазначає, що за місяць цього наступу Росія досягла дуже малого. Крім того, для неї з’явилися нові стратегічні наслідки у вигляді дозволу США на використання своєї зброї на території РФ.

При цьому росіяни мали все необхідне для успішної атаки, а саме тривалу затримку з виділенням нового пакету допомоги, тяганину з ухваленням закону про мобілізацію в Україні, а також посилений тиск на Часів Яр, який вимагав перекидання туди додаткових українських сил.

Тож у перші дні наступу росіяни змогли швидко захопити кілька сіл та досягти Вовчанська, але на цьому їхні успіхи закінчились.

Аналітики зазначають, що швидше за все росіяни не мали мети захоплювати Харків. Натомість вони намагалися викликати паніку, створити зону для захисту Білгородської області від українських атак та відтягнути українські сили від Часового Яру.

При цьому вони зазначають, що цією атакою Бєлгород не став більш захищеним, а навпаки вразливішим, оскільки дав Україні більше можливостей.

"Проблема була стратегічною, вона допомогла Заходу краще зрозуміти, наскільки небезпечною стає ситуація", — сказав Бері, у контексті дозволу США бити своєю зброєю по російській території.

Разом з тим, він зазначає, що Росія все ще має "вікно можливостей", і вона найближчим часом продовжить вичавлювати свої сили в спробах досягти хоч якогось результату.

Загалом видання зазначає, що до кінця літа росіяни ще спробують вдатися до ширших наступальних дій, а Україна ще деякий час залишатиметься вразливою, поки військова допомога все ще перебуває в дорозі.

Як повідомлялося раніше, Україна отримала дозвіл на обмежене використання американської зброї по території Росії. Йдеться лише про регіони, що межують із Харківською областю.