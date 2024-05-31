США дозволили бити своєю зброєю по Росії? У Зеленського поставили крапку

Раніше про відповідне рішення повідомляли ЗМІ

Україна отримала дозвіл на обмежене використання американської зброї по території Росії. Йдеться лише про регіони, що межують з Харківською областю.

Про це The Guardian повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, це рішення значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово перетнути кордон.

Зазначається, що Україна може використовувати надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для ударів по російських солдатах і центрах управління. Проте Україна все одно не зможе використовувати систему далекого радіусу дії ATACMS на території Росії.

Своєю чергою журналіст "Голос Америки" Остап Яриш з посиланням на американського посадовця підтвердив, що президент США Джо Байден нещодавно дав вказівку своїй команді впевнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях у Росії. За його словами, це стосується територій, звідки здійснюються або готуються атаки на Харківщину.

Нагадаємо, раніше видання Politico із посиланням на власні джерела в уряді США повідомила, що адміністрація президента США надала Україні дозвіл бити по російській території з використанням американської зброї. Проте є нюанс – наразі дозволено удари тільки біля кордонів Харківської області, де точаться бої з російськими терористами.