США разрешили бить своим оружием по России? У Зеленского поставили точку

Ранее о соответствующем решении сообщали СМИ

Украина получила разрешение на ограниченное использование американского оружия по территории России. Речь идет только о регионах, граничащих с Харьковской областью.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, это решение значительно усилит способность Украины противостоять попыткам России массово пересечь границу.

Отмечается, что Украине можно использовать предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для ударов по российским солдатам и центрам управления. Однако Украина все равно не сможет использовать систему дальнего радиуса действия ATACMS на территории России.

В свою очередь журналист "Голос Америки" Остап Ярыш со ссылкой на американского чиновника подтвердил, что президент США Джо Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина может использовать предоставленное оружие для ответных ударов по позициям в России. По его словам, это касается территорий, откуда проводятся или готовятся атаки на Харьковщину.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники в правительстве США сообщило, что администрация президента США предоставила Украине разрешение бить по российской территории с использованием американского оружия. Однако есть нюанс – сейчас разрешены удары только у границ Харьковской области, где ведутся бои с российскими террористами.