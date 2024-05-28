Когда Вашингтон разрешит бить по РФ американским оружием: экс-командующий силами США в Европе дал прогноз

Российский террор против гражданских украинцев может склонить весы на сторону разрешения бить по России американскими ракетами

Вопиющие российские террористические акты против гражданской инфраструктуры Украины, в том числе атака на гипермаркет "Эпицентр" в Харькове 25 мая, подталкивают США к тому, чтобы позволить Украине бить по России американским вооружением. Рано или поздно Вашингтон так или иначе, но предоставит такое разрешение.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг в интервью CNN. Он отметил, что терпение США лопнет, если Россия продолжит бить именно по гражданским украинским объектам, поэтому в какой-то момент запрет могут наконец-то снять.

Однако в США все еще имеют силу некоторые слишком осторожные позиции среди администрации президента США Джозефа Байдена. Там продолжаются дискуссии по поводу разрешения Украины бить по российским объектам, поскольку это может вызвать как минимум очередную истерику у российского диктатора Владимира Путина, а также пропагандистские кампании российских террористов против США.

"Внутри администрации Байдена продолжаются значительные дискуссии относительно того, должна ли Украина применять американское оружие для ударов по территории России, говорит Гертлинг и замечает, что существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать. В частности, разрешив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского диктатора Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием украинских прокси сил", – отмечает издание "Голос Америки".

Ранее "Телеграф" писал, что глава НАТО призвал снять запрет на удары по западным оружиям по военным целям в России. Без этого Украине очень тяжело будет защитить себя.

США должны снять ограничения на удары по России. Такое мнение высказал старший политолог RAND Эндрю Радин. Политика администрации Байдена была слишком осторожна с начала полномасштабной войны.