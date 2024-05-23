Не время для осторожности: США должны разрешить бить по России американским оружием

Резкое изменение политики США в этой сфере значительно улучшило бы военную ситуацию в Украине

Соединенные Штаты должны значительно нарастить оказание помощи Украине и отказаться от запрета наносить удары американским оружием по территории РФ. Администрация президента Джозефа Байдена с самого начала войны вела себя слишком осторожно, но сейчас не время для осторожности.

Об этом написал старший политолог RAND Эндрю Радин в колонке для издания Defense One. Он напомнил, что американская помощь Украине расширялась постепенно, также постепенно росли ее объемы.

"В апреле 2022 года было объявлено о буксируемой артиллерии, в июне 2022 года — о колесных ракетных комплексах HIMARS, в декабре 2022 года — о противовоздушной обороне Patriot, в январе 2023 года — о наземных боевых машинах, в июле 2023 года – о кассетных боеприпасах, а в апреле – об армейских тактических ракетных комплексах наземного базирования (ATACMS)", – отметил он.

Однако резкое изменение политики США в этой сфере значительно улучшило бы военную ситуацию в Украине, которая сейчас имеет на фронте много проблем именно благодаря нерешительности партнеров. Так, США могут позволить Украине бить по России американским оружием и отправить в Украину западных военных советников. Риск эскалации будет минимальным, поскольку российские угрозы – только угрозы. А даже если погибнет кто-нибудь из американского военного персонала, это даст администрации США большую свободу действий в реакции на гипотетический инцидент.

Кроме того, Вашингтон должен активно развивать операции в космосе и киберпространстве. Россия может пойти на эскалацию именно там, но российские кибератаки и космические нападения можно отразить, а Кремль, раз использовав свои козыри, потеряет их навсегда.

"Дополнительные действия США также могут подтолкнуть других членов Альянса к усилению поддержки, поскольку союзники традиционно полагаются на США как на лидера. Германия не оказывала танки Leopard, пока США не предоставили Abrams. Возможно, дальнейшая американская поддержка приведет к тому, что Германия предоставит Taurus, собственную крылатую ракету большой дальности. С узкой американской точки зрения, большее участие США – это возможность испытать новые возможности и получить опыт помощи партнеру, противостоящему численно превосходящему противнику. Такой опыт может быть очень важен для помощи Тайваню в противостоянии китайской агрессии", – отметил политолог.

Конечно, есть риск прямого военного конфликта с Россией, избегание которого является первоочередным интересом. Тем не менее, предложенные меры не предусматривают привлечения американской армии – это способ усиления политики США и ослабления России. РФ не сможет бесконечно долго нести непропорциональные потери в материальных средствах и в живой силе. Снятие ограничений на удары позволит Украине оперативно и удачно истреблять российскую живую силу и свести на нет "мясное преимущество" россиян.

"Соединенные Штаты и их союзники должны воспользоваться необходимой сдержанностью России в отношении НАТО и сделать больше, чтобы помочь Украине победить Россию. Администрация Байдена по понятным причинам была осторожна в начале войны. Сейчас есть возможность для гораздо более интенсивной роли США", — резюмировал Радин.

Как сообщалось ранее, представитель Палаты представителей Майк Джонсон ранее сказал, что поддерживает идею предоставления Украине права наносить удары американским оружием по территории России.

Напомним, что 13 конгрессменов США обратились в администрацию Джо Байдена об изменении политики в отношении Украины. Они просят разрешить Украине применять западное оружие по территории России.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Блинкен дал добро Украине на удары по РФ. Но он добавил, что США не поощряют подобные действия.