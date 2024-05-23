Не час для обережності: США повинні дозволити бити по Росії американською зброєю

Різка зміна політики США в цій сфері значно покращила б військову ситуацію в Україні

Сполучені Штати повинні значно наростити надання допомоги Україні та відмовитися від заборони завдавати ударів американською зброєю по території РФ. Адміністрація президента Джозефа Байдена з самого початку війни поводилася занадто обережно, але зараз не час для обережності.

Про це написав старший політолог RAND Ендрю Радін в колонці для видання Defense One. Він нагадав, що американська допомога Україні розширювалася поступово, і також поступово зростали її обсяги.

"У квітні 2022 року було оголошено про буксирувану артилерію, у червні 2022 року – про колісні ракетні комплекси HIMARS, у грудні 2022 року – про протиповітряну оборону Patriot, у січні 2023 року – про наземні бойові машини, у липні 2023 року – про касетні боєприпаси, а у квітні – про армійські тактичні ракетні комплекси наземного базування (ATACMS)", – зазначив він.

Проте різка зміна політики США в цій сфері значно покращила б військову ситуацію в Україні, яка зараз має на фронті багато проблем саме завдяки нерішучості партнерів. Так, США можуть дозволити Україні бити по Росії американською зброєю та відправити в Україну західних військових радників. Ризик ескалації буде мінімальним, оскільки російські погрози – це тільки погрози. А навіть якщо загине хтось з американського військового персоналу, це дасть адміністрації США велику свободу дій у реакції на гіпотетичний інцидент.

Окрім цього, Вашингтон повинен активно розвивати операції у космосі та кіберпросторі. Росія може піти на ескалацію саме там, але російські кібератаки та космічні напади можна відбити, а Кремль, раз використавши свої козирі, втратить їх назавжди.

"Додаткові дії США також можуть підштовхнути інших членів Альянсу до посилення підтримки, оскільки союзники традиційно покладаються на США як на лідера. Німеччина не надавала танки Leopard, доки США не надали Abrams. Можливо, подальша американська підтримка призведе до того, що Німеччина надасть Taurus, власну крилату ракету великої дальності. З вузького американського погляду, більша участь США – це можливість випробувати нові можливості та отримати досвід допомоги партнеру, який протистоїть чисельно переважаючому супротивнику. Такий досвід може бути дуже важливим для допомоги Тайваню в протистоянні китайській агресії", – відзначив політолог.

Звичайно, є ризик прямого військового конфлікту з Росією, уникнення якого є першочерговим інтересом. Проте запропоновані заходи не передбачають залучення американської армії – це спосіб посилення політики США та послаблення Росії. РФ не зможе нескінченно довго зазнавати непропорційних втрат у матеріальних засобах та у живій силі. Зняття обмежень на удари дозволить Україні оперативно та вдало винищувати російську живу силу та звести нанівець "м'ясну перевагу" росіян.

"Сполучені Штати та їхні союзники повинні скористатися необхідною стриманістю Росії щодо НАТО і зробити більше, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Адміністрація Байдена зі зрозумілих причин була обережною на початку війни. Зараз є можливість для набагато інтенсивнішої ролі США", – резюмував Радін.

Як повідомлялося раніше, речник Палати представників Майк Джонсон раніше сказав, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

Нагадаємо, що 13 конгресменів США звернулися до адміністрації Джо Байдена щодо зміни політики щодо України. Вони просять дозволити Україні застосовувати західну зброю по території Росії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Блінкен дав добро Україні на удари по РФ. Але він додав, що США не заохочують таких дій.