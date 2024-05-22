Конгресмени США звернулися до Пентагону через Україну: просять дозволити стріляти по Росії

Документ підписали 13 конгресменів

Конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена щодо зміни політики щодо України. Вони просять дозволу для ЗСУ застосування західної зброї територією Росії.

Їхній лист був оприлюднений у профілі комітету з розвідки Палати представників США в соцмережі X. Прохання також стосується розширення процесу навчання українських пілотів на літаках F-16.

"Українські чиновники висловили серйозне занепокоєння, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати мають дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО ", — зазначив у листі голова комітету, республіканець Майк Тернер.

Автори листа зазначають, що дуже важливо, щоб Україна спромоглася отримати дозвіл на застосування американської зброї, оскільки таким чином зможе проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на російську атаку.

Документ підписали 13 конгресменів.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський різко критикував обмеження на завдання ударів західною зброєю по російській території.