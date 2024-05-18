"Олімпійське" перемир'я, мирний саміт та можливий наступ на Київ: головне з нового інтерв'ю Зеленського

Я нікого не смішу, мені здається, що сьогодні все навпаки, говорить Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може посилити свій наступ. Але мети захопити Харків у них немає, адже окупанти мають розуміти, що Україна "буде боротись довго".

Таку думку він висловив у інтерв'ю AFP. Коментуючи наступ РФ у Харківській області, Зеленський сказав, що наразі ситуація контрольована, але не "стабілізована".

Зеленський про наступ

За оцінкою AFP, яка заснована на даних Інституту вивчення війни (ISW), відомо, що російські війська просунулися більше ніж на 278 квадратних кілометрів (107 квадратних миль) у своєму наступі – їх найбільший успіх за півтора року. Глава держави сказав, що російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили.

За його словами, наступ Росії "може складатися з кількох хвиль. Була перша хвиля" на Харківщині. Зеленський применшив успіхи Росії в наступі наразі, але додав: "Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага".

Захоплення Харкова — чи реально це

Говорячи про наступ під час візиту до Китаю в п'ятницю, президент Росії Володимир Путін заявив, що це була відповідь на обстріли Україною прикордонних районів.

"Я публічно сказав, що якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки", — сказав Зеленський.

На запитання про те, чи планує Росія захопити понад мільйонний Харків, Путін відповів: "Щодо Харкова на сьогодні таких планів немає". Але Зеленський сказав, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго боротися", — сказав він.

Він також, що у Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку наступу". Але підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

"Вони як звір… Якщо вони відчувають слабкість десь у цьому напрямку, вони будуть тиснути", – сказав він.

Зеленський про закінчення війни

Київ прийме лише "справедливий мир", попри заклики Заходу до швидкого вирішення. Глава держави також повторив заклик до союзників надіслати більше протиповітряної оборони та винищувачів і сказав, що "найбільшою перевагою" для Росії є заборона Україні використовувати надану Заходом зброю для ударів по території Росії.

Володимир Зеленський каже, що у зв’язку з тим, що в суботу (18 травня) набув чинності закон про мобілізацію, він визнав проблеми з укомплектованістю та "моральним духом" в українських лавах, яких часто не вистачає озброєння та особового складу, оскільки минає третій рік війни.

Попри те, що російські війська поступово просувалися в останні місяці, вони досягли більших успіхів уздовж північно-східного кордону під час наступу, який розпочався 10 травня в Харківській області. Але в п'ятницю Зеленський заявив, що Україна буде тримати свої лінії оборони і зупинить будь-який великий прорив Росії.

"Ніхто не збирається здаватися", — сказав Зеленський, який був обличчям опору України проти Росії з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Олімпійське перемир'я

Зеленський також відхилив заклик президента Франції Еммануеля Макрона до олімпійського перемир’я під час Паризьких ігор, заявивши, що це дасть "перевагу" Москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

Він сказав, що Україна та її західні союзники мають "однакові цінності", але часто "різні погляди", зокрема щодо того, як може виглядати кінець конфлікту.

"Ми знаходимося в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І не хоче, щоб Україна її програла", — сказав Зеленський.

"Всі хочуть знайти якусь модель, щоб війна швидше закінчилася", — сказав він, відповідаючи на питання про можливість сценарію припинення бойових дій на кшталт того, який встановив лінію розмежування на Корейському півострові.

Мирний саміт у Швейцарії

Президент закликав Китай і розвинені країни світу, взяти участь у мирному саміті з десятками лідерів, який наступного місяця приймає нейтральна Швейцарія, на який Росія не була запрошена.

Він сказав, що такі глобальні гравці, як Китай, "мають вплив на Росію. І чим більше таких країн буде на нашому боці, я б сказав, на боці завершення війни, тим більше Росії доведеться рухатися і з ними рахуватися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас", тоді як "Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир", — сказав він.

Обмеження ударів по РФ, скільки зброї в України та винищувачі F-16

В інтерв'ю він сказав, що Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

А також додав, що "120-130" винищувачів F-16 або інших передніх літаків потрібні "для того, щоб мати паритет" з Росією.

Зеленський різко критикував обмеження на нанесення ударів західною зброєю на російську територію, хоча Британія та Сполучені Штати останніми днями натякали, що ці заборони можуть бути послаблені.

"Вони можуть вести вогонь зі своєю територією по нашій будь-якій зброї. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їх системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про це під час візиту в Україну цього тижня, держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що "зрештою Україна повинна сама прийняти рішення про те, як вона збирає вести цю війну".

Щодо більш особистого, сказав Зеленський, що почуття професійної гордості та обов'язку допомогли йому йти далі.

"Я просто дуже відповідальна людина. Мене просто виховали такою людиною… Я знаю, що те, що я роблю, я повинен робити краще, ніж будь-хто інший", — сказав глава держави.

Але він сказав, що його комедійні часи позаду: "Я нікого не смішу. Мені здається, що сьогодні все навпаки".

Раніше "Телеграф" писав, що західні канцелярії працюють над координацією дипломатичних дій задля того, щоб переконати президента України Володимира Зеленського ухвалити принцип переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. За гіршим сценарієм, росіяни відкриють ще один фронт.