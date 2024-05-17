Путін зробив заяву щодо переговорів з Україною та "пояснив" наступ на Харківщину

Згадав він і Глобальний саміт миру, на який не отримав запрошення

"Президент" РФ Володимир Путін заявив 17 травня, що російська армія не має наміру захоплювати Харків. Начебто головною метою є створення буферної зони вздовж кордону.

Путін також заговорив про переговори з Україною. Під час візиту до китайського Харбіна він заявив, що базою для них стануть "стамбульські домовленості", його слова цитують російські інтернет-видання.

Путін заявив, що не хоче захоплювати Харків

Російський диктатор звинуватив Україну в тому, що армія РФ наступає на Харківському напрямку. Нібито таке рішення було ухвалено через обстріли Бєлгорода.

"Що стосується того, що відбувається на Харківському напрямку. Це теж їхня [України] вина, тому що вони обстрілювали й продовжують, на жаль, обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи Бєлгород. Там же цивільні люди гинуть. Все ж таки очевидно. Стріляють прямо по центру міста, по житлових кварталах. І я говорив публічно, що якщо це буде продовжуватися, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону. От це ми і робимо", — сказав Путін.

При цьому російська армія нібито не має наміру захоплювати обласний центр. Але він сказав, що таких планів поки що немає.

"Що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає", — сказав Путін.

Переговори України та Росії

Путін заявив про готовність сісти за стіл переговорів. Він поскаржився, що його не запросили до Глобального саміту миру у Швейцарії.

"Росія готова брати участь у мирних переговорах щодо України, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії", — сказав Путін.

У Кремлі хочуть проводити переговори, але на власних умовах. Тобто на базі "стамбульських домовленостей".

"Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти, йде аналіз ситуації. Загалом же база для переговорного процесу є, це "стамбульські домовленості", — сказав Путін.

Для довідки: "стамбульські домовленості" — так Росія називає свої вимоги, які РФ, Україна та Туреччина обговорювали у Стамбулі навесні 2022 року. Жодних конкретних положень, крім ультиматумів та вимог Кремля, там не було, тому переговорний процес зайшов у глухий кут.

Нагадаємо, що в Росії неодноразово критикували саміт миру з української "формули". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав конференцію "безглуздою". Нібито без РФ немає сенсу обговорювати війну в Україні.

Прессекретарка Міністерства закордонних справ (МЗС) країни-терористки Марія Захарова заявляла, що Росія не братиме участі у саміті миру. Вона розкритикувала українську "формулу" та назвала її "алхімією".

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії. Конференція пройде у місті Бюргеншток 15-16 червня. На неї вже запросили представників 160 держав та міжнародних організацій.

Раніше "Телеграф" писав, як Росія намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. І тому вона впливає на деякі країни.