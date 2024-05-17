"Намагаються виманити резерв ЗСУ": Сирський розповів, яка зараз ситуація на Харківщині (карта)

Лінія активних боїв розширилась на 70 км

​​Ситуація на фронті значно ускладнилась, а сама лінія активних бойових дій розширилась. Ворог готується до важких боїв та намагається виманити резерв українських оборонців.

Про це повідомив командувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що противник почав наступ раніше, ніж планував, адже побачив, що ЗСУ перекидають війська та укріплюють лінії оборони.

"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні зусилля росіяни зосереджують на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Стрілеча та Липці на мапі Deep State

Вовчанськ та Білий Колодязь на мапі Deep State

За даними головкома, росіяни створили та значно посилили оперативно-тактичне угруповання військ РФ Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", — зазначив Сирський.

Він додав, що, за таких обставин, українським оборонцям варто не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків, нанести росіян максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

"Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота", — додав головком.

Сирський зазначив, що попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ. Та ухвалив всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Володимира Зеленський, український військовим вперше за роки війни не бракує артилерійських боєприпасів. Цього вдалося досягти навіть до реалізації чеської ініціативи щодо постачання снарядів.