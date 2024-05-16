"Не мають вмінь": в НАТО оцінили можливість РФ досягти стратегічного прориву на Харківщині

Збройні сили України втримають оборону попри певне просування росіян

Російським терористам не вистачає ані сил, ані засобів, ані вмінь та спроможностей, щоб досягти у Харківській області будь-якого стратегічного прориву. Поки що росіяни мають доволі скромне просування при великих втратах.

Про це розповів верховний командувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на брифінгу 16 травня, пише "Голос Америки". Каволі дуже скептично поставився до можливості серйозного прориву росіян.

"Росіяни не мають необхідної кількості, щоб досягнути стратегічного прориву … Щобільше, вони не мають вмінь та спроможностей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабі необхідному, щоб використати будь-який прорив для стратегічної переваги", — сказав він.

За словами Каволі, Збройні сили України втримають оборону попри певне просування росіян. Україні варто очікувати на "істотне покращення" ситуації з боєприпасами найближчим часом, тож захищатися буде легше.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається на Харківському напрямку станом на 16 травня. Атаки відбили, але бої тривають.

Тим часом Генштаб повідомив, що плани ворога закріпитись у Вовчанську зірвано. Бойові дії тривають, ситуація контрольована. Цікаво, що російським військовим наказали захопити Вовчанськ за дві доби.