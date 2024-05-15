"Росіяни хочуть перетворити Харків на Маріуполь": Україна звернулася з проханням до США

В Україні бачили, як росіяни збирали війська на кордоні Харківської області, але нічого не могли з цим зробити

Влада України намагається отримати від США дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Це відбувається на тлі спроб росіян наступати на півночі Харківської області.

Як повідомляє Politico, для цих цілей група українських парламентаріїв прибула до Вашингтона. Вони зазначили, що розвідка давно знала про створення 30 тисячного угруповання на кордоні біля Харківської області, але не могла завдавати ударів по них.

"Головна проблема зараз — це політика Білого дому щодо обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії", — розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолив делегацію.

Голова спецкомісії Ради з озброєння Олександра Устинова додала, що Україна бачила російське угруповання, яке знаходилося за кілька кілометрів від кордону і нічого не могла з ним зробити через заборону використання західного озброєння. За її словами, окупанти перекинули велику кількість артилерії на цей напрямок і тепер "будуть намагатися перетворити Харків на другий Маріуполь або Алеппо".

"Ми продовжуємо повертатися до однієї й тієї ж проблеми — Росія каже нам, що нам слід робити. Ви даєте нам палицю, але не дозволяєте нам нею скористатися", — сказала вона.

Водночас видання зазначає, що опитані американські чиновники зазначили, що позиція президента Джо Байдена з цього питання не змінилася.

"Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на території Росії", — сказав один із них.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свій наступ у Харківській області. Вони регулярно проводять атаки та мають деякі успіхи, але наші захисники намагаються стабілізувати ситуацію.