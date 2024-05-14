"Буферної зони" не виходить: що про ситуацію на Харківщині говорять Генштаб, Буданов та місцева влада

Бойові дії продовжуються

Російські окупанти продовжують свій наступ у Харківській області. Вони регулярно проводять атаки та мають деякі успіхи, але наші захисники намагаються стабілізувати ситуацію.

Про це повідомляють ЗСУ та місцева влада. Так, згідно з оперативною інформацією Генштабу, зараз українські воїни відбивають одну атаку противника на напрямі Шебекіно (РФ) — Вовчанськ, і зараз там контрольована ситуація. У самому місті продовжуються заходи щодо прочісування міської забудови.

"Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння та військової техніки ", — йдеться у повідомленні.

Місцева влада також підтверджує бойові дії в районі Вовчанська. Глава ОВА Синєгубов каже, що стрілецькі бої зараз точаться на північних околицях міста.

"Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всім абсолютно напрямками, де ворог намагається просунутися. Активно ворога знищують і намагаються зачистити саме місто Вовчанськ", – повідомив Синєгубов.

Також Синєгубов повідомляє про спроби просування ворога у напрямку міста Липці. На жаль, судячи з повідомлень ЗСУ, на цьому напрямку у ворога є деякі успіхи. У Генштабі, ймовірно, офіційно підтвердили інформацію моніторингових пабліків, які 14 травня заявили про відхід Сил оборони із населеного пункту Лук’янці. За словами ГШ, у районі цього населеного пункту "були змінені позиції наших військ". Там пояснили, що це було зроблено для збереження життя наших солдатів, оскільки російські терористи там масово застосовували авіабомби. При цьому бої у цьому районі продовжуються досі.

"Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії", — кажуть у ГШ.

Тим часом начальник ГУР МО назвав цілі всієї цієї прикордонної операції РФ у Харківській області. За його словами, перш за все росіяни хочуть посіяти хаос і паніку всередині держави.

"Всі ці розмови про "буферні зони" і так далі.., так, а де вони її роблять? На двох окремих напрямках. А між ними як бути? А як вправо-вліво з буферною зоною? Це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво, щоб виправдати і хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області", — заявив він.

Буданов зазначив, що операція РФ аж ніяк не допомогла Бєлгороду.

"От ми нібито "хочемо захистити місто Бєлгород" і "для цього зробимо буферну зону". По факту пішли на двох окремих напрямках. Ніякої суцільної смуги нема. І в принципі ми поки не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і Бєлгороду це не сильно "допомогло", — зазначив він.

Ще одна мета, яку хочуть досягти росіяни, за словами начальника ГУР, це відволікання всіх сил і засобів.

"Невеличкі резерви у нас були все ж таки сформовані. Розтягнути їх по фронту і закинути, як то кажуть, на оборону самих себе. Але я думаю, що все ж таки ми з цим справимося", — заявив він.

Нагадаємо, раніше шеф Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов заявив, що зараз у Сумській області активізації ворожої армії не спостерігається.