"Не особо у них виходить": відомий військовий розповів про укріплення на Харківщині та зробив прогноз

Серж Марко вважає, що загальна картинка буде зрозуміла за кілька тижнів.

Інформація про те, що нібито на Харківщині відсутні оборонні рубежі та фортифікації, не відповідає дійсності. Захисні споруди там є, частина підрозділів просто зараз їх зайняли.

Про це розповів блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) на своїй сторінці у Facebook. Він розвіяв міф про те, що фортифікації не зводилися і зробив прогноз щодо ситуації на Харківщині.

"Деякі (фортифікації – ред.,), нажаль кинули, але це виключення з того, як там тримають оборону підрозділи. Також деякі фортифікаційні лінії пігдогі вирішили не брати, а обійти (зазвичай оборонна лінія не суцільна, це ВОП/РОП на висотах, між якими можна спробувати прослизнути.", — написав він.

Військовий підкреслив, що міркувати про рівень фортифікації та їхню логіку він не може. "Треба було б політати, щоб мати картину, але людям які там на місці я довіряю достатньо щоб не впадати в суцільну зраду без доводів. Якщо ж ви не маєте доказів- то теж не треба.", — додав він.

Військовий розповів, що в планах російських окупантів зробити плацдарм, паралельно не залишаючи спроби проскочити якнайдалі, знайти слабке місце, через яке можна прослизнути в український тил, а там уже розвивати успіх . "Поки що у них м’яко кажучи не особливо щось виходить, але треба розуміти, що це ще нічого не означає", — зазначив він.

Серж Марко вважає, що загальна картинка буде зрозуміла за кілька тижнів. "Поки вони переправлять на Харьків вже основні сили, організують там логістику, займуть висоти, побудують плацдарм, піднімуть в небо аеророзвідку для пошуку слабких місць і включать артилерію на максимум. Тоді щось і буде зрозуміло.", — пояснив він.

Якщо ВСУ за цей період часу зможуть зміцнитися на цій ділянці, збудують систему і почнуть вражати ворожу артилерію, то росіянам не вдасться досягти успіху, каже військовий.

"Якщо буде як з Очеретино - то в отвір в обороні вони можуть заскочити в ще більшій кількості ніж тут на Донецьку. Тобто все покажуть наступні тижні.", — вважає Серж Марко.

Він також прокоментував призначення Михайла Драпатого на посаду керівника Харківського ОТУ. На думку військового, це дуже добре призначення. "Людина яка в 2014 році відмовилась здаватись в полон, та вивела свій батальон з оточення (прихвативши декілька підрозділів с собою, по ходу). Ця людина дуже гарно розуміє ціну помилок. Побажаємо йому успіху в його непростій справі.", — резюмував Серж Марко.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Харківської ОВА відреагував на звинувачення у "відмиванні" грошей на будівництві фортифікацій в області.