"Не особо у них получается": известный военный рассказал об укреплениях на Харьковщине и сделал прогноз

Серж Марко считает, что общая картинка будет ясна через несколько недель.

Информация о том, что якобы на Харьковщине отсутствуют оборонительные рубежи и фортификации не соответствует действительности. Защитные сооружения там есть, часть подразделений прямо сейчас их заняли.

Об этом рассказал блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) на своей странице в Facebook. Он развеял миф о том, что фортификации не возводились и сделал прогноз по ситуации на Харьковщине.

"Некоторые (фортификации – ред.,), к сожалению, бросили, но это исключение из того, как там держат оборону подразделения. Также некоторые фортификационные линии пигдоги решили не брать, а обойти (обычно оборонительная линия не сплошная, это ВОП/РОП на высотах, между которыми можно попытаться проскользнуть. Что логично).", — написал он.

Военный подчеркнул, что рассуждать об уровне фортификации и их логике он не может. "Надо было бы полетать, чтобы иметь картину, но людям, которые там на месте, я доверяю достаточно, чтобы не впадать в сплошную измену без доводов. Если же у вас нет доказательств — то тоже не надо.", — добавил он.

Военный рассказал, что в планах российских оккупантов — сделать плацдарм, параллельно не оставляя попытки проскочить как можно дальше, найти слабое место, через которое можно проскользнуть в украинский тыл, а там уже развивать успех. "Пока что у них мягко говоря не особо что-то получается, но надо понимать, что это еще ничего не значит.", — отметил он.

Серж Марко считает, что общая картинка будет ясна через несколько недель. "Пока они переправят на Харьков уже основные силы, организуют там логистику, займут высоты, построят плацдарм, поднимут в небо аэроразведку для поиска слабых мест и включат артиллерию на максимум. Тогда что-нибудь и будет понятно", — пояснил он.

Если ВСУ за этот период времени смогут укрепиться на данном участке, построят систему, и начнут поражать вражескую артиллерию, то россиянам не удастся добиться успеха, говорит военный.

"Если будет как с Очеретино, то в отверстие в обороне они могут заскочить в еще большем количестве, чем здесь, на Донецке. То есть, все покажут следующие недели", — считает Серж Марко.

Он также прокомментировал назначение Михаила Драпатого на должность руководителя Харьковским ОТУ. По мнению военного, это очень хорошее назначение. "Человек, который в 2014 году отказался сдаваться в плен, вывел свой батальон из окружения (прихватив несколько подразделений с собой, по ходу). Этот человек очень хорошо понимает цену ошибок. Пожелаем ему удачи в его непростом деле", — резюмировал Серж Марко.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Харьковской ОВА отреагировал на обвинение в "отмывании" денег на постройке фортификаций в области.