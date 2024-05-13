Россияне за день оказались под Волчанском: какие там были укрепления и что планировали вообще

В Минобороны опровергают любые обвинения в провальном строительстве фортификаций перед Волчанском.

Волчанск на Харьковщине расположен всего в 5 километрах от границы с РФ. Утром 10 мая россияне начали новое наступление на область и максимально приблизились к городу. Кроме очередной попытки напугать захватом Харькова, враг пытается оккупировать и сам Волчанск, как это было уже в 2022 году.

Бои уже идут на подступах к населенному пункту. Но в полиции опровергают данные о начале уличных боев. Поэтому главным вопросом стало: как россиянам удалось так быстро приблизиться к городу? Готовилось ли политико-военное руководство к наступлению и были ли построены фортификационные линии?

Известный харьковский предприниматель и волонтер Юрий Сапронов написал на своей странице в Facebook, что у него есть вопросы к строительству первой линии обороны, приближенной к границе с Россией. Он предположил, что выделенные средства могли украсть, хотя конкретные фамилии не назвал. По его словам, лучше всего подготовлена третья линия фортификаций.

А командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский утверждает, что первой линии фортификаций и минных полей не было.

"Враг свободно вошел в серую зону по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой", — написал он.

По мнению Ярославского, через два года на границе с Россией должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа. "Мы приходим к мысли, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж", — рассуждает военный.

К наступлению россиян в Харьковской области не готовились?

Сразу после критики в адрес властей Министерство обороны вместе с военными начали коммуницировать эту тему.

Глава Государственной специальной службы транспорта Минобороны Александр Яковец объяснил, что подготовить укрепления в "минус три этажа" на границе с Россией просто невозможно из-за постоянных обстрелов.

"Когда это говорят эксперты, которые находятся на расстоянии 700-1000 км до районов боевых действий, это еще можно как-то понять. А если военные, то, честно говоря, я этого не понимаю. Информационные вбросы о возможности оборудования трехэтажных бетонных сооружений под огневым воздействием противника, мягко говоря, абсурдны. И обесценивают те усилия, которые сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал", — прокомментировал Яковец.

Источник "Телеграфа" в Минобороны утверждает, что по состоянию на конец апреля первая линия фортификаций была готова на 98%, вторая – на 86%. Но как-то подтвердить эти цифры в министерстве отказываются. Ведь любое фото или видео Россия может использовать для дальнейшего планирования наступления.

Собеседник говорит, что быстрое продвижение россиян под Волчанск стало возможным не из-за фортификационных линий, а из-за близкого расположения к границе с РФ:

"Все очень просто. Они захватили пять сел, в одном из которых вообще проходит граница с Россией. В этих селах точно не было фортификации. Потому что невозможно туда поехать и строить их. Перед Волчанским были и есть фортификационные линии".

Другой источник "Телеграфа" в Генеральном штабе называет заявления некоторых военных о фортификации "слишком не адекватными".

Между тем, начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что фортификации вокруг города сооружали сразу после его деоккупации осенью 2022 г.

"Все было построено. Но, может, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянными обстрелами. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы — 4 километра. Было крайне тяжело строить фортификационные сооружения", – объяснил Гамбарашвили.

Пока бои за Харьковщину продолжаются. В СНБО тоже подчеркнули, что построить фортификации на границе не было возможности из-за близости к России.