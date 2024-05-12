"Люди боятся повторной оккупации": в Волчанске прямо под обстрелами РФ продолжается массовая эвакуация (видео)
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Людям помогают волонтеры
Россияне продолжают равнять с землей прифронтовой Волчанск. Уже несколько дней в городе проходит массовая эвакуация.
То, как спасаются жители Волчанска показал корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир. Прямо сейчас он находится в Волчанске, который нещадно обстреливают российские террористы.
Он запечатлел огромные очереди на автобусы и сам процесс эвакуации. Люди вывозят с собой своих питомцев и личные вещи. Им помогают волонтеры.
"Обстреливают бесперебойно", — рассказывает журналист на фоне грохота артиллерии.
Также, по словам Кушнира, населенный пункт атакуют вражеские FPV-дроны.
"Прямо при нас упал FPV. Все ближе и ближе (взрывы — Ред.). Сейчас тут очень опасно", — говорит он.
Корреспондент отмечает, что люди массово уезжают из города.
"Волчанск уже был под российской оккупацией – люди боятся повторения", — сказал Кушнир.
Важно отметить, что по данным главы ХОВА Синегубова, в настоящий момент (во время выхода публикации) в Волчанске остается еще до 500 человек.
"Волчанск, Липцы и все пункты северной границы — практически круглосуточно под вражеским огнем. Ситуация сложная", — говорит он.
Как отметил Синегубов, в Липцах и Волчанске за сегодня уже двое пострадавших — женщина 46 лет и мужчина 74 лет.
Напомним, что в эту пятницу РФ начала новое наступление на Харьковскую область. Сейчас они вцепились в Волчанск. В ISW объяснили, почему он для них так важен.
Ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов на Харьковщине.