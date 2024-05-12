Ситуация в Харьковской области: украинским военным пришлось покинуть ряд позиций, идут бои

Ночь на 12 мая будет тяжелой, признают украинские защитники

На вечер 11 мая украинские военные отошли с некоторых позиций перед "серой зоной" в Харьковской области. Сейчас начались бои за населенный пункт Глубокое; это село имеет стратегическое значение, поскольку оно открывает путь к дамбе на Травянском водохранилище и Липцам.

Об этом вечером 11 мая сообщило подразделение "Гострі картузи" Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины. По словам военных, причиной отступления стало сильное давление российских террористов.

"Из-за большого давления россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций. В четырнадцать часов начались бои за н.п. Глубокое, имеющее стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают", — сказано в сообщении.

По данным военных, Глубокое содержит "Кракен", силы ТРО и подразделения Вооруженных сил Украины. За населенный пункт идут бои, ночь на 12 мая будет очень сложной.

"Верим в победу. Именно сейчас время, когда нужно объединяться и всем вместе отражать атаки врага по всем направлениям фронта", — сообщили военные.

Ранее "Телеграф" писал, что все штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области были отбиты.

Признаков продвижения российских оккупантов вглубь Харьковской области нет. А все устрашающие сообщения призваны дестабилизировать общество и создать панику. Цель россиян не захватить Харьков, а отвлечь ВСУ от более сложных направлений Донецкой области.

На Слобожанском направлении, а именно на севере Харьковской области, куда раньше пытались прорваться россияне, ситуация ныне контролируемая, "серая зона" не увеличивается. Об этом сообщили в Силах обороны Украины.