Атака россиян на Харьковщину: Минобороны Украины сделало заявление о ситуации

ВСУ продолжают сдерживать наступление врага

В пятницу, 10 мая, примерно в 5 утра россияне предприняли попытку прорыва украинской линии обороны в Харьковской области. Враг пытался наступать под прикрытием бронетехники.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Там отметили, что по состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

По данным Минобороны, в течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Также отмечается, что для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. В Минобороны выразили благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций.

Волчанск на карте

Напомним, источники "Телеграфа" также подтверждают данные об активизации россиян на Харьковском направлении. Сообщается о серьезных боях. Российские ДРГ пытаются зайти на этот участок.